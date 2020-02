Zrušili nám druhé Vianoce!

Predstavte si nasledovný titulok v novinách: Vláda zrušila Vianoce! Neozdobujte stromčeky, nekupujte darčeky, netešte sa na pár dní jedla, pitia a domácej pohody.

Mongolský Cagán Sar, alebo inak Lunárny nový rok, nemá však s Vianocami veľa spoločného. To len ja ho takto zvyknem vysvetľovať, vlastne ani neviem prečo. Asi preto, že Vianoce sú mojím najobľúbenejším sviatkom a Cagán Sar je druhý v poradí. Viac o Lunárnom novom roku, tradíciách a histórii sa môžete dočítať tu.

Tento rok však na hordy jedla, pitia a darčekov môžeme zabudnúť. Aspoň sčasti. Ako je to vlastne možné? Nechcela som tomu veriť, ani keď to vyhlásili v televízii. Vlastne je to celé zvláštne, pretože sa sviatok zrušiť úplne nemôže a vlastne sa ani úplne nezrušil. Sviatok ako taký zostáva, ľudia nemusia ísť do práce. Všetky verejné oslavy sa zrušili a vláda a Ministerstvo zdravotníctva odporúča ľuďom navštevovať len svoju najbližšiu rodinu. Po 30 rokoch existencie samostatného Mongolska sa nebudú konať žiadne verejné oslavy. Bozky, objatia či akékoľvek iné pozdravy a vyjadrenia lásky sa neodporúčajú. Alebo iba s rúškami na ústach. Mongolsko je totižto hneď vedľa Číny a vzájomné vzťahy, hlavne tie ekonomické, sú veľmi blízke, preto sa v krajine prijali potrebné opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Návšteva rodinných príslušníkov, hlavne tých starších, by mohla mať v prípade prenosu vírusu fatálne následky. V správach sa propaguje pozdraviť sa cez sociálne siete ako je Facebook, Skype a podobne, dokonca aj s názornými ukážkami, ak by náhodou niekto nevedel ako si zavolať aj s kamerou.

Zasnežený Ulanbátar (Jana Žilková)

Dnes nemáme v Mongolsku žiadne potvrdené prípady koronavírusu. Niekoľko ľudí, ktorí pricestovali z krajín, kde sa vyskytol koronavírus a vyskytli sa u nich symptómy, je v karanténe (okolo 100). Pre nás ale platia prísne pravidlá. Školy sú zatvorené už skoro dva mesiace. To sa týka úplne všetkých škôl, od jasličiek až po univerzity. Neotvoria sa do konca marca. Deti majú online hodiny, tie im však nevynahradia stratené týždne, počas ktorých vynechali školu. Ako to riešia univerzity, veru neviem, keďže skúšky sa online robiť nedajú. Deti musia zostať doma, keďže všetky zábavné centrá či akékoľvek miesta, kde by mohli tráviť svoj voľný čas, sú zatvorené. Dokonca mi práve vyskočil oznam na facebook-u, že do mojej obľúbenej reštaurácie majú deti a mládež pod 18 rokov vstup zakázaný. Mnohí sa sťažujú na ponorku a na dôsledky zákazu na mentalitu a pohodu ich detí. Ja som si so svojím malým človiečikom zvykla zájsť aspoň do obchodu a kaviarne, teraz už nemôžeme ani to. Rodičia musia chodiť do práce a o tomto probléme sa hovorí veľmi málo. Na internete kolujú diskusie rodičov, ktorí sa pýtajú, kde majú deti nechať, keďže tento zákaz už trvá pomerne dlho. Firmy a organizácie začali svojich zamestnancov posielať domov skôr, alebo im dovolia pracovať viac z domu. Tí šťastnejší si ‘odložia‘ deti k starým rodičom, či už na vidiek alebo do menších miest. Takých je však čoraz menej a menej. Starí rodičia buď ešte pracujú, alebo sa už o vnúčatá nevládzu postarať. Keďže je ešte stále zima, decká sa nemôžu ísť len tak hrať pred vchod. Jediné, čo im ponúkne ako takú zábavku, je sánkovačka v okolitých horách.

To však nie je všetko. Bary a podniky sa musia zatvoriť o polnoci (vírusy sa asi prenášajú rýchlejšie po 24. hodine), na úrady a do nemocníc vás pustia len s maskou, teplotu kontrolujú na všetkých cestách vedúcich do a z mesta, na autobusových staniciach, letisku a železničnej stanici. Mongoli majú zakázané cestovať do Číny (okrem vodičov nákladných áut, ktorí vyvážajú a dovážajú tovar medzi Čínou a Mongolskom), cudzinci nemôžu vstúpiť do Mongolska, ak majú tranzit cez Čínu či inú krajinu s prípadmi koronavírusu. Cena masiek vystúpila zo 100 Tugrikov na 1000 Tugrikov a nie je možné ich skoro nikde zohnať. Na internete sa začali predávať masky najrôznejšieho tvaru a farby, ich pôvod a účinnosť sú však veľmi otázne.

Ulanbátar a jeho povestné znečistenie ovzdušia (Jana Žilková)

Čo teda s naším Cagán Sarom? My ho oslavovať nebudeme, pôjdeme tak maximálne navštíviť svokra o pár poschodí nižšie. Ak sa však vírus dostane do Mongolska a hlavne do Ulanbátaru, následky môžu byť katastrofálne. Mesto, ktoré je postavené na pár kilometroch štvorcových a kde sa stojí v zápchach ako v New York-u, sa akákoľvek habaďúra rozšíri rýchlosťou blesku. Skutočnosť, že sa neuvidíme so svojimi bližšími či vzdialenejšími príbuznými nie je vôbec dôležitá. Ak sa však na tento problém pozrieme z vtáčej perspektívy, dôsledky budú tragické. Deti a mládež vynechajú minimálne 3 mesiace zo školského roka, učitelia a pracovníci škôl a iných vzdelávacích inštitúcií prídu na niekoľko mesiacov o príjem úplne, alebo ho dostanú len čiastočne, bary a podniky budú mať oveľa menšie tržby, kiná, divadlá a akékoľvek iné strediská kultúry a oddychu budú mať obrovské výpadky v príjmoch, tovary, ktoré sa najčastejšie kupujú počas Tsagán Saru, si kúpi len minimum ľudí, resp. v menších množstvách, export do Číny sa na niekoľko mesiacov zmenší, čo bude mať obrovský vplyv na mongolskú ekonomiku, ktorá je od obchodu s Čínou závislá. Tieto scenáre sú, samozrejme, nepotvrdené, ale niektoré z nich sa určite naplnia.

Prichádzajú čoraz teplejšie dni a jarný vietor prinesie vždy najviac vírusov a chorôb, keďže po dlhej zime máme všetci oslabenú imunitu. Väčšina obyvateľstva však so zrušením Cagán Saru súhlasí, keďže radšej zostanú doma, ako keby mali ohroziť zdravie svojich najbližších. Ľudia však majú obrovské obavy. Čo keď prinesú vírus Mongoli, ktorí budú cestovať domov zo zahraničia? Čo keď sa vírus prenesie z mesta na vidiek alebo naopak?

Aktuálne: Všetky cesty, ktoré spájajú jednotlivé regióny sa počas Tsagán Saru zatvoria. Niektoré regióny zatvoria cesty už od zajtra, viaceré od pondelka. Ako presne to bude prebiehať si neviem vôbec predstaviť. Ozývajú sa cestovné kancelárie, ktoré musia počas daných dní prepraviť turistov na letisko. Ako sa bude táto situácia riešiť?

Zasnežené hory Bogd Khan (Jana Žilková)